Milli Takım'ın asker selamı Kocaeli'de ölümsüzleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli Takım'ın asker selamı Kocaeli'de ölümsüzleştirildi - Son Dakika Spor

Milli Takım'ın asker selamı Kocaeli'de ölümsüzleştirildi

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçlarında attıkları gollerin ardından asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek veren A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki trafolara resim oldu.

Milli Takım'ın asker selamı Kocaeli'de ölümsüzleştirildi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçlarında attıkları gollerin ardından asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek veren A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki trafolara resim oldu.


A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde atılan gollerde Pınar Barışı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçiğe destek vermek için asker selamı vermesi Kocaeli'de trafolara resim oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafoların kötü görünümünü düzeltmek için harekete geçen Darıca Belediyesi, ilçedeki 40'a yakın trafoyu farklı görsellerle süsledi. Trafolardan bir tanesine A Milli Futbol Takımı'nın asker selamı verdiği anlar resmedilirken, görsel vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Bazı vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın resmi önünde Mehmetçik selamı vererek fotoğraf çektirdi.


"Milli takımımızın dünyaya vermiş olduğu bir mesajdı"


Dünya gündemine oturan asker selamını resmederek kentin de renklendirilmesine katkı sağladıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık 40'a yakın trafomuz var. Görsel anlamda vatandaşımızın hoşuna gitmeyecek görseller vardı. Bunları süslemek, milli ve manevi değerlerinin ön plana çıkacağı çalışma yapmak istedik. Görmüş olduğunuz çalışma milli takımımızın Suriye'deki operasyonlar sonrasında dünyaya vermiş olduğu bir mesajdı. Bu mesajı görsel anlamda şehrimizdeki insanlarla paylaşalım istedik. Farklı yerlerde farklı görseller de var. Bir parkta Suriyeli bir çocuğun çizdiği portreyi trafoya yansıttık. Bunun gibi farklı çalışmalarımız da var. İnsanlarımızdan memnuniyet alıyoruz, görsel anlamda da şehrimize bir güzellik katmış oluyoruz" dedi.


Trafonun yeni halinin oldukça güzel olduğunu ifade eden Mehmet Yıldız adlı vatandaş ise, "Önceki hali çok iyi değildi. Milli Takım'ın anlamlı görseliyle birlikte çok güzel oldu" diye konuştu. - KOCAELİ

A Milli Futbol Takımı, Kocaeli, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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