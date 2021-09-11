Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde

Ay-Yıldızlı Takımımız'da Şenol Güneş dönemi bitti. Dün Okan Buruk'la anlaşma sağlandığı haberleri çıkmıştı ancak resmi bir açıklama gelmedi. Ardından TFF'nin 'yabancı hoca' düşündüğü ortaya çıktı. Bu isimler arasında ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Christoph Daum da var.

YETKİ HAMİT ALTINTOP'TA

Yabancı konusunda Alman ekolü ön planda. Bu konuda yetkilendirilen isim ise Hamit Altıntop. Altıntop'un önümüzdeki günlerde Joachim Löw'le temas kuracak. Ancak Löw, şu anda takım çalıştırma konusunda pek istekli değil. Almanya taraması konusunda yetki Hamit Altıntop'ta.

FAVRE DE ADAYLAR ARASINDA

Alman hoca adayları arasında Lucian Favre'nin de ismi geçiyor ama o da pek gönüllü değil. Daum'un Türk futbolunu yakından tanıması, başarılı özgeçmişi, onu ciddi adaylar arasına taşıdı.