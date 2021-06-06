Milli Takım'ın EURO 2020'deki forma numaraları netleşti
06.06.2021 15:22
Milli Takım, EURO 2020'de ilk maçını haftaya cuma İtalya ile oynayacak. Forma numaraları netleşen takımda 10 numarayı taşıyacak isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Gol makinemiz Burak Yılmaz 17, savunmadaki sigortalarımız Merih 3, Çağlar da 4 numaralı formayı giyecek.
Türkiye'nin yıldızlarının forma numaraları belli oldu. 26 kişilik Ay-Yıldızlı ekipte numaralarda sürpriz olmadı. Hakan 10, Burak 17, Merih 3, Çağlar 4 numarayı aldı.
İşte forma numaraları:
1 - MERT GÜNOK
2 - ZEKİ ÇELİK
3 - MERİH DEMİRAL
4 - ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
5 - OKAY YOKUŞLU
6 - OZAN TUFAN
7 - CENGİZ ÜNDER
8 - DORUKHAN TOKÖZ
9 - KENAN KARAMAN
10 - HAKAN ÇALHANOĞLU
11 - YUSUF YAZICI
12 - ALTAY BAYINDIR
13 - UMUT MERAŞ
14 - TAYLAN ANTALYALI
15 - OZAN KABAK
16 - ENES ÜNAL
17 - BURAK YILMAZ
18 - RIDVAN YILMAZ
19 - ORKUN KÖKÇÜ
20 - ABDÜLKADİR ÖMÜR
21 - İRFAN CAN KAHVECİ
22 - KAAN AYHAN
23 - UĞURCAN ÇAKIR
24 - KEREM AKTÜRKOĞLU
25 - MERT MÜLDÜR
26 - HALİL DERVİŞOĞLU
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