Milli Takım'ın EURO 2020'deki forma numaraları netleşti

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Türkiye 'nin yıldızlarının forma numaraları belli oldu. 26 kişilik Ay-Yıldızlı ekipte numaralarda sürpriz olmadı. Hakan 10, Burak 17, Merih 3, Çağlar 4 numarayı aldı.

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