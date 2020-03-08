Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı! - Son Dakika Spor

Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı!

20 dakika önce

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Milli Takım'ın rakibi Galler'de Joe Allen sezonu kapattı!, System.String[]

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.


Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.


İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.


EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.


Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.


Stoke City, Galler, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:17 
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