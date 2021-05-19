Milli Takım'ın şarkısı hazır - Son Dakika

Milli Takım'ın şarkısı hazır

19.05.2021 08:31
Milli Takım'ın şarkısı hazır, System.String[]

2002 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda Milli Takıma "Pazara Kadar" şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi.

<a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'ın şarkısı hazır

2002 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda Milli Takıma "Pazara Kadar" şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çağrısıyla Euro 2020 için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, "2002'de hocama ve Milli Takım'a uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol Hocam'a ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim" demişti.

Milli Takım'ın şarkısı hazır

Sandal, Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkıyı sonunda bitirdi. Yapılan gizlilik anlaşması gereği sadece federasyonun yetki verdiği birkaç kişi ve Şenol Güneş tarafından dinlenen dostluk ve kardeşlik temalı şarkıya önümüzdeki günlerde bol sürprizli bir klip çekilecek. Klipte 11 ünlü sanatçı yer alacak ve şarkıyı seslendirecek. Klibin de hazırlanmasının ardından şarkı UEFA'ya gönderilecek. Euro 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran gecesi Türkiye- İtalya arasında oynanacak.

Kararın ayrıntıları ortaya çıktı

"Kurtlar Vadisi" dizisindeki Polat Alemdar rolüyle hayatımıza giren ve bir fenomen olan Necati Şaşmaz, 9 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'dan geçtiğimiz günlerde boşandı.

İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava her iki tarafın eşit kusurlu görülmesiyle tamamlandı. Çocukların velayeti anne Nagehan Kaşıkçı'ya bırakılırken, Necati Şaşmaz'ın çocuklarla görüşme hakkı bir protokole bağlandı.

Nagehan Kaşıkçı, eski eşi Necati Şaşmaz'dan talep ettiği maddi ve manevi tazminat hakim tarafından reddedilirken, her iki tarafın dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak yoksulluk nafakası da reddedildi. Mahkeme çocuklar Ali Nadir Şaşmaz için 7 bin TL, Yusuf Emir Şaşmaz için de 5 bin beş yüz TL nafaka bağlanmasına karar verdi.

Milli Takım'ın şarkısı hazır

Yeni klibini evde çekti

Kalben'in yeni şarkısı "Şanssız Mücadeleci", 21 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşuyor. Klip şarkıcının evinde çekildi. Her zaman ilginç klipleriyle şarkılarını görsel anlamda da şaşırtıcı hikayelerle taçlandıran Kalben, bu geleneği bozmadı. Farklı işleriyle dikkat çeken Başak Soysal'ın yönettiği "Şanssız Mücadeleci"nin klibinde ise sürpriz bir isim karşımıza çıkıyor. Kalben, bu kez başrolü usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaşıyor.

Milli Takım'ın şarkısı hazır

Kazanan Hepsini Alır

Sanatçı Emel Kurhan'ın yeni sergisi "Kazanan Hepsini Alır", 25 Mayıs'ta Öktem Aykut Sanat Galerisi'nde sanatseverle buluşuyor.

Milli Takım'ın şarkısı hazır

Eserlerinde akrilik ve nakışı bir ara kullanarak, yalın işlere imza atan Emel Kurhan, bu kez iskambil kağıtlarının görselliğinden yola çıkmış. Yine aynı tarihte Hasan Deniz'in "Canavar Meselesi" başlıklı sergisi de Öktem Aykut'ta beğeniye sunulacak. Her iki sergi de 19 Haziran'a kadar gezilebilir.

Milli Takım'ın şarkısı hazır
Milli Takım'ın şarkısı hazır

Dünya Şampiyonası, Mustafa Sandal, Şarkı, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Milli Takım'ın şarkısı hazır - Son Dakika Magazin


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