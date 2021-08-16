Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi

Ebrar Karakurt, çoğalan tepkilerle daha fazla uğraşmamak için olay paylaşımını kaldırdı. Instagram hesabından kız arkadaşıyla olan pozunu paylaşan Ebrar, çokça destek gördüğü gibi saldırıların da hedefi oldu. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Voleybol Takımı'nın saha dışı konularla gündemde olmasını istemeyen Ebrar, bu paylaşımı kaldırdı.

SANAT CAMİASI DA DESTEK OLDU

Ebrar Karakurt'a spor dünyasının dışında sanat camiasından da çok sayıda destek geldi. Ancak başarılı voleybolcu bu konunun daha fazla büyümemesi adına paylaşımını sildi.