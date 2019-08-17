Milli takım kampına 10 oyuncu

Muratpaşa Belediyespor, 13 – 14 yaş grubu için Hentbol kız milli takım için Ankara'da düzenleyeceği gelişim kampına en fazla sporcu gönderen takım oldu.

Muratpaşa Belediyespor, 13 – 14 yaş grubu için Hentbol kız milli takım için Ankara'da düzenleyeceği gelişim kampına en fazla sporcu gönderen takım oldu. Muratpaşa'nın 10 hentbolcusu 21 – 24 Ağustos'ta düzenlenecek kampa katılacak.



Federasyon, 2005 – 2006 doğumlu kız hentbol milli takımı için Ankara'da düzenlenecek gelişim kampı kadrosunu açıkladı. 2 etap halinde düzenlenecek kamp programına farklı kulüplerde ter döken 95 sporcu davet edilirken kadın hentbolunda Türkiye'de bir ekol oluşturan Muratpaşalı hentbolcular, gelişim kampına en fazla sayıda sporcu gönderen kulüp oldu.



Muratpaşa'dan 10 oyuncu, 21 – 24 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek 2'nci etap kampa katılacak. Kamp kadrosunda, Sümeyye Yılmaz, Yağmur Kayar, Türkan Aydın, Tuana Arslan, Tuğba Sungur, Seval Bozova, Sena Akbay, Tuana Yetgindağ, İremsu Uysal, Nursel İlayda Elfidan yer alıyor. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi antrenörü Seçil Tut ise kampa misafir antrenör olarak davet edildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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