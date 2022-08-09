Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu gencin şüpheli ölümü kamerada - Son Dakika
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Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu gencin şüpheli ölümü kamerada

09.08.2022 01:15
Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu gencin şüpheli ölümü kamerada

Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, 4. Levent'te sabaha karşı bir sokakta bir anda yere yığıldı.

Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, 4. Levent'te sabaha karşı bir sokakta bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane 4. Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, gece saatlerinde arkadaşlarının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. Genç yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan genci görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sokakta kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

Tepki vermeyen genç için polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan gencin sokakta hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç binada çıkarak iki aracın arasına geliyor. Burada eğilen genç bir süre sonra yere düşüyor. Kafasını kaldırıp etrafına bakan genç, yeniden yere düşüyor. Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeye alınan genç hastaneye kaldırılıyor.

Arkadaşları kayıp ihbarına gelince ortaya çıktı

Çalışmalar çerçevesinde polis ekiplerinin üzerinden kimlik çıkmayan gencin bilgilerini bulma çalışmaları sürdüğü esnada üniversite öğrencisi 3 genç, emniyete giderek ulaşamadıkları arkadaşları hakkında kayıp ihbarında bulunmak istedi. Gençler, ulaşamadıkları arkadaşlarının kimliğinin de kendilerinde olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda ölen gencin Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu olan Kaan Şamgül (22) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili gençlerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan taziye mesajı

Milli Kayak sporcusu Kaan Şamgül'ün ölümünün ardından haberi Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF), sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Acımız büyük, başımız sağ olsun. Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım Sporcumuz Kaan Şamgül geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiştir. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu gencin şüpheli ölümü kamerada - Son Dakika

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