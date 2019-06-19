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Milli Takım şampiyonaya Çankaya'da hazırlanıyor

44 dakika önce

Uluslararası B1 Hiç Görmeyenler Futbol Ankara Kupası'nda İspanya, Japonya ve Romanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sürdürüyor.

Milli Takım şampiyonaya Çankaya'da hazırlanıyor, System.String[]
Uluslararası B1 Hiç Görmeyenler Futbol Ankara Kupası'nda İspanya, Japonya ve Romanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sürdürüyor. Uluslararası alanda birçok başarılara imza atan B1 Hiç Görmeyenler Milli Futbol Takımı; İspanya, Japonya ve Romanya Milli Takımları ile antrenmanlarını Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı içerisinde yer alan tesiste yapıyor. Şampiyona hazırlıklarını İngiliz Teknik Direktör John Ball yönetiminde sürdüren Milli Takım kafilesini oluşturan 15 sporcudan 9'u Çankaya Belediyesi forması giyiyor. Milli Takım'ın iskeletini oluşturan Çankaya Belediyesi sporcuları turnuvaya damga vurmaya hazırlanıyor. Türkiye ve İspanya Milli Takımları'nın ikişer takımla mücadele edeceği şampiyona öncesinde son antrenmanını Çankaya Belediyesi tesislerinde yapan Milli Takım oyuncuları Ankaralılara ve tüm Türkiye'ye şampiyonluk ve kupa sözü verdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Futbol, İspanya, Çankaya Belediyesi, Güncel
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