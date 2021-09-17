Milli takım seçmelerinin Kayseri etabı yarın

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmelerinin Kayseri etabı yarın gerçekleştirilecek.

Kayseri Kadir Has Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi dış sahada yarın saat 13.00'te oynanacak seçme maçı ile devam edecek olan 15 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene de TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor. Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon, 4 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. - KAYSERİ