Son Dakika Haberleri: Milli takım sporcu antrenörlerine moral ziyareti
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Milli takım sporcu antrenörlerine moral ziyareti

1 saat önce

Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu ve bölge antrenörleri ile hakemler Tayland'ın Bankok kentinde yapılacak olan Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Kayserili sporcuları ziyaret etti.

Milli takım sporcu antrenörlerine moral ziyareti, System.String[]
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Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu ve bölge antrenörleri ile hakemler Tayland'ın Bankok kentinde yapılacak olan Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Kayserili sporcuları ziyaret etti.

Tayland'ın Bankok kentinde 19 -29 Temmuz 2019 Tarihler arasında yapılacak olan Muaythai Dünya Şampiyonasına katılacak olan Türkiye Muaythai Milli takımının 24 kişilik sporcu kafilesinin 6'sı Kayserili sporculardan oluşuyor.

Ayrıca Kayseri'den milli takım kadrosunda yönetici ve antrenörler bulunuyor. Mili takım kadrosunda sporcu olarak Kayseri'den Samet Kartal, Fatih Değer, Sercan Koç, Hakan Kara, Gülistan Turan, ve Mensure Karadayı yer alıyor. Kafilede Kayseri'den Federasyon asbaşkanı Halil Demir yönetici olarak yer alırken ve Milli takım Antrenörleri Göksel Cingöz ve Yücel Haspolat ise Türkiye'yi Dünya Muaythai Şampiyonasında temsil edecekler.

Hazırlıklarını sürdüren Kayerili sporcu ve antrenörlere Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu ile birlikte bölge antrenör ve hakemleri Yaşar Cuma Kılıç, Şakir Kaymaz, Adem Karakaş, Mustafa Taşkanat ve Burak Kara Dünya Şampiyonası öncesi moral ziyareti gerçekleştirdiler. İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, "Sporcu ve antrenörlermize moral ziyareti yaparak Kuran-ı Kerim ve Şanlı Bayrağımızı ettik.Kendilerine başarılar diledik. İnşallah 120 ülke arasında Türk Bayrağını şanla şerefle dalgalandıracaklar. Allah güç kuvvet versin" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
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