Son Dakika Haberleri: Milli takım sporcuları, derede çöp toplayıp akıntıya karşı koştu
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Milli takım sporcuları, derede çöp toplayıp akıntıya karşı koştu

1 saat önce

DÜZCE'de, Muay Thai Milli Takımı'nın antrenörü Muhammed Bişgin, antrenman kapsamında, sporcularıyla Asar Deresi'nde çöpleri toplayıp, akıntıya karşı koşarak, kondisyon çalıştı.

Milli takım sporcuları, derede çöp toplayıp akıntıya karşı koştu, System.String[]

DÜZCE'de, Muay Thai Milli Takımı'nın antrenörü Muhammed Bişgin, antrenman kapsamında, sporcularıyla Asar Deresi'nde çöpleri toplayıp, akıntıya karşı koşarak, kondisyon çalıştı.

Muay Thai Milli Takımı'nın antrenörü Muhammed Bişgin, sporcularıyla birlikte şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nde antrenman yaptı. Sporcular, derede önce çöpleri topladı ardından akıntıya karşı koşarak, kondisyon depoladı. Sporcular, günlük koşu antrenmanlarını derede gerçekleştirdi.

Antrenman hakkında bilgi veren Muhammed Bişgin, dışarıda spor yaparak, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtip, "Sporcularımızla hep salonda antrenman yapıyoruz. Farklı şeyler yapmak istedik. Antrenmanlar çok yoğun ve stresli geçtiği için biraz onların rahatlamasını sağlamak istedik. Farklı antrenmanlar sporcuların motivasyonlarını artırıyor. Salonumuzun önünde Asar Deresi var. Bunu kullanalım istedik. Deremiz biraz pisti. Dereyi spor öncesi temizledik. Hem sporculara çevre bilinci aşılamak istedik. Farklı bir aktivite. Her geçen gün farklı insanlar da aramıza katılıyor. Su akıntılı olduğu için ters yönde koşuyoruz. Bu da bacakların gücünü artırıyor hem de vücuttaki stresi atarak rahatlamayı sağlıyor" dedi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
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