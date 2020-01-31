Milli takım sporcuları Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık sürecinde Trabzon'da bulunan sporcuların Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ile bir araya geldiği belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün de yer aldığı ziyarette Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, sporculara başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından sporculara günün anısına çeşitli hediyeler verildi.