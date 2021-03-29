Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı - Son Dakika

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı

29.03.2021 18:03
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı, System.String[]

3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıkan Ay-Yıldızlı takımımızda 3 yeni isim kadroya dahil edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe'nin stoperi Alparslan Öztürk, Antalyspor'dan sağ bek Bünyamin Öztürk, Altınordu'dan da forvet Enis Destan'ın dahil edildiğini açıkladı. Güneş, sakatlık ve koronavirüsten dolayı 8 futbolcudan faydalanamadığını belirtti.

A Milli Takımımız'da 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. Biri Alpaslan, Biri Antalyaspor'dan Bünyamin, biri de Altınordulu Enis. Olağanüstü koşullar sebebiyle bunu yapıyoruz" diye konuştu.

TEKMELERE KAFA KOYACAĞIZ

Letonya maçıyla ilgili ise Güneş " Norveç'i daha yumuşak, Norveç'i daha sert bekledik. Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüm. Çok sert, içinden geldiği gibi rakibe giren oyunları var. Biz oynamaya çalışan bir takım olarak bunlardan etkileniyoruz. Tekmelere kafa koyacağız. Hakemin kararına saygı duyacağız. İşimizi iyi yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE HOCA DA OYUNCU DA ÜRETİR"

2002'de Dünya Kupası'nda 3. olan takım ile bu kadronun karşılaştırılması istenen deneyimli antrenör, "2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Türkiye hoca da üretir, oyuncu da üretir, her alanda üretim yapar. Birbirimizi yememe üzerine düşünürsek bunları da yaparız." dedi.

KAĞIT ÜZERİNDE FARK BEKLENİYOR

Tecrübeli hoca, "Zor maç olacaktır. Kağıt üzerinde favorisiniz, fark yapmanız bekleniyor. Önce 3 puan, oyun disiplini. Rakibimiz inatla merkezi kapatan bir takım. Letonya'ya, Cebelitarık'a, Karadağ'a kayıpsız geçersek rakiplere karşı 1 puan da avantajdır" açıklamasında bulundu.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs vakası sebebiyle kadroya 3 yeni isim ekledi
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı

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Son Dakika Spor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı - Son Dakika Spor


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