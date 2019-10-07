Son Dakika Haberleri: Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika Güncel Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

37 dakika önce

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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