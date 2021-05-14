Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı

Kadirlili :

Şenol Güneş 2002 dünya kupasına giderken Hong-kong'ta Bjk'de çok iyi oynayan TAYFUN KORKUT'u kadrodan çıkartıp onun yerine sakat ve son maçta sırf forma giymiş olsun diye son 10 dk oyuna aldığı OKAN BURUK'u almıştı şimdide Mert Hakan almamış,Şenol Güneş bazen ne için yaptığını kendiside bilmiyor havası oluşturuyor.