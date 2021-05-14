A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ertelenen EURO 2020'ye gidecek kadroyu belirledi. Güneş, Avrupa kulüplerinden 15, Süper Lig'den de 15 futbolcuya yer verdi. Güneş konuyla ilgili, "Mahmut'u oynattım Okay'ı oynatmadım açık konuşayım. Okay'ın son performansları sonrası Okay oynayacak, Mahmut Tekdemir kadroda olmayacak belki" dedi.
Takımlara göre futbolcuların dağılımı şöyle:
Lille: 3
Sassuolo: 2
Leicester: 2
Juventus: 1
Liverpool: 1
Milan: 1
Le Havre: 1
West Brom: 1
Feyenoord: 1
Getafe: 1
F.Düsseldorf: 1
Fenerbahçe: 3
Galatasaray: 3
Başakşehir: 2
Beşiktaş: 2
Trabzonspor: 2
Alanyaspor: 1
Göztepe: 1
Rizespor: 1
Son Dakika › Spor › Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı - Son Dakika Spor