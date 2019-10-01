Son Dakika Haberleri: Milli takıma davet edilen Özteke'den İl Müdürü Yıldız'a ziyaret
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Milli takıma davet edilen Özteke'den İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

39 dakika önce

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının 2019 faaliyet programında yer alan U-15 Bayanlar Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampına davet edilen Caner Özteke Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Milli takıma davet edilen Özteke'den İl Müdürü Yıldız'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının 2019 faaliyet programında yer alan U-15 Bayanlar Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampına davet edilen Caner Özteke Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yıldız, "Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının 2019 faaliyet programında yer alan U-15 Bayanlar Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampına davet edilen kurumumuz Antrenörü Caner Özteke bizleri makamımızda ziyarette bulundular. İlimizden birçok başarılı sporcu yetiştirerek Türk Milli Takımımıza kazandıran antrenörümüzün de böyle büyük bir milli görev almasından dolayı gurur duyuyoruz" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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