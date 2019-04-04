Son Dakika Haberleri: Milli Takıma Girmek İçin Kulaç Atıyorlar - Edirne

Milli Takıma Girmek İçin Kulaç Atıyorlar - Edirne

2 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

98 kulüpten 478 sporcunun katıldığı seçmelerde yüzücüler milli takıma girmek için kulaç atıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin milli sporcularının belirlenmesi için geniş katılımlı şampiyona gerçekleştiğini söyledi.

Sporcuların seçmeler için kendilerini iyi şekilde hazırladıklarını dile getiren Çoban, "Toplamda 478 sporcu yarışıyor. Burada elde edilecek neticeler sonucunda hem yıldız hem gençler hem de açık yaş kategorisinde milli takımda yarışacak sporcuları belirleyeceğiz. Burada şu anda kendi kategorileri ve yaşlarının en iyi sporcuları var. Hedefleri milli formayı giyip ülkemizi en yüksek derecede temsil etmek." dedi.

Yüzme branşında yetişen yeni neslin başarılı bir şekilde geldiğini belirten Çoban, "Özellikle son 2 yılda federasyon olarak büyük atılımlar yaptık. Daha çok sporcumuzun yurt dışında yarışması için altyapıya önem veriyoruz. Federasyonumuz büyük özveride bulunarak yıldızlar kategorisinden başlayarak diğer tüm yaş kategorilerinde uluslararası yarışlarda yarışmaları için çalışmalar yapıyor. Hedefimiz daha çok sporcunun yurt dışında yarışarak daha çok madalya kazanması. Asıl hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda madalya kazanmak." şeklinde konuştu.

Milli takım seçmeleri pazar gününe kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:49 Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Güncel
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