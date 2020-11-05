Milli takıma korona virüs şoku
05.11.2020 16:21
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda korona virüs testi pozitif çıkan Olcay Çakır, Arnavutluk ve Sırbistan maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda korona virüs testi pozitif çıkan Olcay Çakır, Arnavutluk ve Sırbistan maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkartıldı. Covid-19 tanı testi pozitif olduğu tespit edilen ve bu nedenle kadrodan çıkartılan sporcumuza geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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