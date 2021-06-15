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Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı

15.06.2021 13:03

Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde birinci olan güreşçi çocuk, mahallesine gelişinde davulla karşılandı.

Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde birinci olan güreşçi çocuk, mahallesine gelişinde davulla karşılandı.

Edirneli Bayram Gümüşdağ (12), hafta sonu Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12-13 Yaş Milli Takım Serbest Güreş Takım seçmelerinde 62 kilogramda sıklette 68 sporcu arasından birinci oldu.

Gümüşdağ, memleketine gelişinde kulüp üyeleri tarafından terminalde Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla karşılandı.

Konvoyla Küçükpazar Mahallesi'ne getirilen başarılı güreşçi için mahalle sakinleri davul eşliğinde tezahüratta bulundu. Sporcunun annesi ve yakınları Bayram Gümüşdağ'ın boynuna sarılarak ağladı.

"Kırkpınar'a katılacağım"

Gümüşdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısından gurur duyduğunu ve karşılama şeklinden dolayı da duygulandığını söyledi.

Hedefinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı kazanmak olduğunu ifade eden Gümüşdağ, hayalinde Kırkpınar başpehlivanlığı olduğunu ifade etti.

Salgın sürecinde antrenman yapmanın zor olduğunu ancak buna rağmen kulübü sayesinde hazırlandığını anlatan Gümüşdağ, "Sadece yurt içinde değil yurt dışında da ülkemi, vatanımı temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Sporcusunu çeyrek altın takarak ödüllendiren Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de Gümüşdağ ile gurur duyduğunu belirtti.

Gümüşdağ'ın milli takıma seçilmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Delen, "Bu gurur hepimizin, Edirne'nin çocuğu bu başarıyı kazandı. Sporcumuz transfer değil burada yetişti. İnşallah diğer kardeşlerine de örnek olacak. Edirne'den çok daha iyi şampiyonlar çıkaracağımıza inanıyorum. 68 rakibi vardı, rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. İnşallah bundan sonra da bayrağımızı, ülkemizi temsil edecek. Bu hepimiz için büyük bir gurur." dedi.

Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı
Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı
Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı
Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı
Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı

Milli Takım, Antalya, Bayram, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli takıma seçilen 12 yaşındaki güreşçi Antalya dönüşü mahallesinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika


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