Milli Takıma seçilen Buse Pamuk'tan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Kulüp Antrenörü Serkan Doğru ile başkanlık makamına gelen Buse Pamuk, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından karşılandı.

Helvacıoğlu, "Sporcularımızı desteklemeye, yanlarında olmaya devam ediyoruz.Başarılı sporcu kardeşimiz, 28 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olmuştu. Kendisinin başarılarıyla gururlanıyoruz. Başarılı sporcumuz Buse Pamuk, bu defa Türkiye Taekwondo Federasyonunca 15-22 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan 6. WT Başkanlık Kupası Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda milli takımımızı temsil edecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz ve başarılar diliyoruz. Başarılarından dolayı çok mutluyuz. Keşan Belediyesi olarak Milli Takıma seçilen sporcumuza gerekli desteği sağlayacağız. Sporcumuza katılacağı şampiyona da başarılar dileriz." şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu, ziyarette Pamuk'a bir hediye çantası da verdi.

Serkan Doğru da Buse Pamuk'a desteklerinden dolayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.