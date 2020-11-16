Efecan Karaca'nın doğum günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü, millilerin kamp yaptığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı.

Aytemiz Alanyaspor kulübünde forma giyen Efecan Karaca, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını ifade etti. Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL