Son Dakika Haberleri: Milli Takımda Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
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Milli Takımda Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

44 dakika önce

TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Milli Takımda Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı, System.String[]

TFF'den yapılan açıklama şöyle:


"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.


Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30 
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