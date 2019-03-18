Milli Takımda Osmangazi Damgası
39 dakika önce
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcularından Yaren Berfe Göker, Sibel Gündoğdu, Nurşah Sancak, Ebru Öztürk ve Buse Erdoğan milli takım kampına gitmeye hak kazandı.
Gençleşmeye giden A Milli Bayan Hentbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Osmangazili Sultanlar, 19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Başantrenör Birol Ünsal ve Serkan İnci eşliğinde gerçekleşecek kampta Yaren Berfe Göker kaleci, Sibel Gündoğdu pivot, Nurşah Sancak ise sağ kanat mevkiinde Bursa'yı temsil edecek. Bunun yanı sıra milli takımlara sporcu kazandırmaya devam eden Osmangazi Belediyespor, Genç Milli Bayan Hentbol Takımı'na da orta oyun kurucu olarak Ebru Öztürk'ü, sol kanat olarak Buse Erdoğan'ı gönderecek. Her iki takımda 21 sporcunun boy göstereceği ara kamp mesaisi, 24 Nisan'da sona erecek.
Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla geleceğe sağlam adım attıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sultanlara yürekten inandığını belirterek, başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:18 Kaynak: Bültenler
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