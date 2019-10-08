Son Dakika Haberleri: Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık dolayısıyla ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi. Dorukhan, Güneş ile Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.

Milli takım teknik heyeti ve oyuncuları, Dorukhan ile babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa'yla oynanacak maçlar için Riva'da devam eden kampa döndü.

Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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