Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Ayvalık'ta zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar'ın cenazesi, Ayvalık'ta toprağa verildi.

Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesinde 3 gün önce zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatar, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tatar'ın cenazesi Ayvalık'a getirildi.

Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi de olan Tatar için İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından Tatar'ın cenazesi 150 Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek helallik istendi.

Buradan ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında Şehitler Camisi'ne getirilen Tatar için cenaze namazı kılındı.

Tatar'ın cenazesi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyesi arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, cenaze sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm atletizm ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Çintimar, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Böyle değerli insanlar çok fazla yetişmiyor ama takdiriilahi. Yazı, kader. Mevla'm ne zaman dilemişse o zaman gidiyoruz. Onların gittiği yerde rahat edebilmesi, Mevla'nın rahmetiyle buluşması ve orada da rahat edebilmesi için bize düşen dua etmektir." diye konuştu.

Van doğumlu olan Tatar, postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonlukları elde etmişti. Daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Tatar, son yerel seçimde CHP'den Ayvalık Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. Tatar evli ve 3 çocuk babasıydı.