Milli Takımımız Tekrar Türkiye'ye Milli Ruh Getirdi"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, tekrar Türkiye'ye milli ruh getirdiğini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, tekrar Türkiye'ye milli ruh getirdiğini söyledi.



Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaman, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'na 2 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yapmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.



Milli takımın aldığı sonuçlar kadar Deniz Türüç'ün de son maçta sergilediği futbolun göğüslerini kabarttığını vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullandı:



"Milli takımı, Şenol Güneş hocamızı, ekibini ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Eskişehir'i de tebrik ediyorum, tribünleri doldurdular. İyi maç çıkardılar. Hem birinci maçta hem de ikinci maçta farklı taktik anlayışları sergileyen Şenol Güneş yönetimindeki milli takımımız, tekrar Türkiye'ye milli ruh getirdi. Bu arada oyuncumuz Deniz Türüç de son maçta iki asist yaptı. Oyun içinde hem defansif hem ofansif anlamda başarılı bir şekilde görevini yerine getirmesi Kayserispor olarak göğsümüzü kabarttı. Bizden giden bir oyuncunun oyunu başarılı tamamlaması hepimizi mutlu etti. İnşallah zaman içerisinde milli takıma giden oyuncu sayısını çoğaltırız."



Ligde oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıklarına da devam ettiklerini, deplasmanda alacakları puan ya da puanların Kayserispor'u iyi yerlere getireceğini aktaran Karaman, "Artık seçimlerden sonra lige döneceğiz. Milli takımda olan oyuncularımız var. Bir an önce onların dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, oradan alacağımız 3 veya 1 puan bizi çok iyi yerlere taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenman



Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Kondisyon hareketleriyle devam eden idmanda, futbolcular topla çalıştı. İdmana, milli takımlarının kamplarında bulunan Deniz Türüç, Cristian Sapunaru ile ameliyat edilen Bernard Mensah ve sakatlığı süren Kana Bıyık katılmadı.

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