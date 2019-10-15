Milli Takımın asker selamı neden yayınlanmadı?

Spor Arena Dış Haber | A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya karşı skoru 1-1 yapınca futbolcular, taraftarın önüne gidip asker selamında bulunmuştu. Ancak Fransız rejisi bu görüntüleri vermemiş ve büyük tartışma konusu olmuştu.



Futbolcularımızın asker selamının neden ekranlara verilmediği ise ortaya çıktı.



"UEFA'NIN KURALLARI BÖYLE"



Fransa'daki yayıncı şirket Group M6, yaptığı açıklamada konuya açıklık getirirken "UEFA'nın özel olarak belirttiği şartlar var. Bunlardan birisi politik hareketler. UEFA'nın kuralları nedeniyle bu görüntüyü vermedik. Yapmamız gerekeni yaptık." sözleri kullanıldı.

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