Milli Takımın iç ve dış saha formaları tanıtıldı - Son Dakika

Milli Takımın iç ve dış saha formaları tanıtıldı

Futbol Milli Takımları için hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.

Futbol Milli Takımları için hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek. Futbol Federasyonu 'ndan yapılan açıklamada, "Geleneksel renklerimiz ve güçlü sembollerimizden ilham alan 2020 Nike Koleksiyonu Türk gururuyla parlayan, hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor. Bütün koleksiyon 'Türkiyem' temasını baz alarak hazırlandı. Koleksiyon, Milli Takım'ın Türkiye'yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor" ifadeleri kullanıldı. A Milli Takım Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek" ifadeleriyle yeni formayı değerlendirdi.



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