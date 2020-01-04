Milli takımın iki başarılı sporcusu İnegöl'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli takımın iki başarılı sporcusu İnegöl'de - Son Dakika Spor

Milli takımın iki başarılı sporcusu İnegöl'de

6 saat önce

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Bisiklet Takımı, milli takımın iki başarılı sporcusunu kadrosuna kattı.

Milli takımın iki başarılı sporcusu İnegöl'de, System.String[]

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Bisiklet Takımı, milli takımın iki başarılı sporcusunu kadrosuna kattı.


İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Bisiklet Takımı, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Bu yıl bisiklet branşında önemli başarıları hedef koyan Dostum bisiklet takımı, iki milli sporcuyla vites yükseltti.


İnegöl Belediyesi Dostum bisiklet takımı, aynı zamanda milli sporcu olan Cansu Çelebi ve Dilara Gül ile anlaşmaya vardı. Çelebi ve Gül, yeni sezonda Dostum forması için mücadele verecek. Her iki sporcuyla İnegöl Belediye Spor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa katılarak sporcuları kamuoyuna tanıttı.


Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Bugün İnegöl Belediyespor olarak Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizde devam eden branşlarımızdan olan bisiklet branşımızda yaptığımız yeni atılımlar ve yeniliklerle ilgili iki imzamız olacak. Yanımda iki tane bisiklet branşında önemli başarılar elde etmiş milli sporcumuz var. Cansu Çelebi ve Dilara Gül arkadaşımız. Biz bu arkadaşlarımızla 2020 yılında bisiklet branşındaki yarışmalarda Dostum adına boy göstereceğiz. Milli sporcularımız Dostum forması altında mücadele verecekler. Bugün de sözleşmelerini imzalıyoruz. İnşallah şehrimize, takımımıza faydalı olurlar ve hem bizler hem de kendileri için güzel başarılar elde ederler. Aynı zamanda 2020 yılında Sakarya'da yapılacak olan Dünya Maraton Şampiyonasına katılım sağlayacak sporcularımız. Şimdiden zorlu yarışmalarda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.


Açıklama sonrası her iki sporcu da sözleşmeye imzayı atıp Dostum formasıyla ilk pozlarını verdi. Dilara ve Cansu, yaptıkları açıklamada Dostum bisiklet takımında yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek başarılı bir sezon geçirmek adına çalışacaklarını dile getirdi. - BURSA

İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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