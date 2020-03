Milli takımın yarısı Manisalı cimnastikçilerden

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastikçileri, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Sporcular, 12-14 yaş kategorisinde 3'ü Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere 7 derece, 15-17 yaş kategorisinde de 1'i Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere 3 derece toplamda ise; 10 kategoride derece elde etti. Bu sonuçlar doğrultusunda 6 sporcu Türk Milli Takımına seçilerek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak olan Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.



Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya 12-14 yaş, 15-17 yaş ve 18+ yaş kategorilerinde birçok ilden sporcular katıldı. Türk Milli Takımına seçilme açısından önem taşıyan Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastikçileri, başarılı sonuçlar aldı. 6 sporcu Türk Milli Takımına seçilerek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti. Dünya Şampiyonası'nda Milli Takımın yarısının Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçilerden oluşması Manisa'da büyük bir sevinçle karşılandı.



Sporcuları tebrik etti



Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar da cimnastik branşında gelen bu başarının hem kulübü hem de Türkiye'yi uluslar arası platformda temsil etme olanağı oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları kutladı.



12-14 yaş kategorisinde, Selin Özermiş, Yudum Atan ve Süleyman Kaan Gürcan triosu (üçlüsü) Türkiye Şampiyonu, Yağız Selim Surel, Gülce Naz Mutlu ve Göktürk Balcı triosu da Türkiye 3'üncüsü oldu, Göktürk Balcı, tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Süleyman Kaan Gürcan, tek erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü, Selin Özermiş, tek bayanlar kategorisinde Türkiye 2'ncisi, Süleyman Kaan Gürcan ve Selin Özermiş, çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Göktürk Balcı ve Gülce Naz Mutlu, çiftler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. 15-17 yaş kategorisinde ise, Okay Arsan ve Şimal Seyman, çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken; Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman triosu Türkiye 2'ncisi, Okay Arsan, tek erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. - MANİSA