Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi

Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takımımız için İstanbul'a geldi.
58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından biri de Türk olacak.
TFF Milli Takımlar Sorumlusu görevine atanan Hamit Altıntop, hoca konusunda yektilendirilmişti. Kuntz isminin, Almanya'da araştırmalar yapan Hamit Altıntop'un tavsiyesi olduğu belirtiliyor.
Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Kuntz, 30 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı.
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