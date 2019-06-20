Son Dakika Haberleri: Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım
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Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım

25 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını ve şampiyonayı değerlendirdi.

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını ve şampiyonayı değerlendirdi. 
Grup lideri olmak istedikleri belirten Yıldırım, "Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi burada yalnız bırakmadı. 27 Haziran'da Avrupa Şampiyonası başlıyor. C Grubu'ndaki maçlarımızı Niş'te oynayacağız. 27 Haziran İtalya, 28 Haziran Slovenya ve 30 Haziran'daki Macaristan maçı ile grup maçlarımızı tamamlayacağız. İlk hedefimiz grubu lider bitirmek. Direk çeyrek final oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 11 Mayıs'tan itibaren tam takım olarak idmanlara başlamıştık. Burada iki tane devşirmek oyuncumuz var. Bu kadro aynı şekilde Sırbistan'a geçecek. Ayın 26'sındaki teknik toplantıdan sonra kadromuz belli olacak. Çok şükür sakatlık yaşamadık. Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım. İnşallah güzel bir turnuva geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Haluk Yıldırım'ın açıklamaları


 


- Rk
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:37 Kaynak: DHA
Avrupa, Spor
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