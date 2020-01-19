Milli Takımlar Teknik Direktörü Güneş'ten TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Takımlar Teknik Direktörü Güneş'ten TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı - Son Dakika

Milli Takımlar Teknik Direktörü Güneş'ten TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

6 saat önce

Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayımladı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Güneş'ten TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı, System.String[]

Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayımladı.

Güneş, mesajında "Büyük milletiz, büyük devletiz, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu ülkede özgürce yaşıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir. Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, nice yüzyıllara diyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce Meclisin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından isimlerin, 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa paylaşımlarla kamuoyuna anlatacağını açıklamıştı.

Şenol Güneş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Megastar kardeşleriyle verdiği pozu ilk kez paylaştı! Takipçileri şaşkınlık içinde kaldı
Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Takımlar Teknik Direktörü Güneş'ten TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]