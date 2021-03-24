Milli takımlara Bursa futbolu etkisi - Son Dakika

Milli takımlara Bursa futbolu etkisi

24.03.2021 11:41
Milli takımlara Bursa futbolu etkisi, System.String[]

A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'da, yolu bir dönem Bursa futbolundan geçmiş ve Bursaspor'da eğitim almış oyuncular dikkat çekiyor.

A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'da, yolu bir dönem Bursa futbolundan geçmiş ve Bursaspor'da eğitim almış oyuncular dikkat çekiyor.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda ise Bursa futbolunun etkisini dikkat çekiyor. Kadroda yer alan 4 oyuncunun, futbola Bursa'da başlaması öne çıktı. Hücum hattında yer alan Enes Ünal, futbola 2006 yılında Bursaspor'da başlarken, profesyonelliğe de burada geçiş yaptı. 2015/16 sezonunda genç oyuncu İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer olarak, futbol yaşantısını yurt dışında sürdürüyor.

A Milli Takım'ın savunmadaki isimlerinden Mehmet Zeki Çelik de 2008 yılında Yavuz Selimspor'a başlarken, bir yıl sonra Bursaspor'a geçiş yaptı. Profesyonelliğe de Bursaspor'a geçen Çelik, 2016 yılına kadar Bursa futboluna hizmet verirken, bir dönem de bir diğer Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'da forma giydi.Uzun yıllardır A Milli Takım için ter döken Ozan Tufan da, futbola 2005 yılında Bursaspor'da başladı. 10 yıl boyunca Bursa ekibinde ter döken ve profesyonelliğine burada adım atan Tufan, 2015/16 sezonunda ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.Futbola 2007 yılında Bursaspor'da başlayan A Milli Takım kalecilerinden Altay Bayındır da, 3 yıl buradaki futbol eğitiminin ardından, Bursa ekipleri ardından TSE Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'da bir süre forma giydi. 2013 yılında MKE Ankaragücü'ne geçen Bayındır, burada profesyonelliğe geçti.Bu 4 ismin yanı sıra; kadroda yer alan Umut Meraş da, 2018/19 sezonunda Bursaspor'a transfer olurken, burada gösterdiği performans ile Milli davet aldı. Genç savunmacı, 2019/20 sezonunda ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'a transfer oldu.

Öte yandan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları için Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından oluşturulan kadroda ise iki genç Bursasporlu oyuncu İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör yer alıyor.


Milli takımlara Bursa futbolu etkisi
Milli takımlara Bursa futbolu etkisi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli takımlara Bursa futbolu etkisi - Son Dakika Spor


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