Milli Takımlara yeni sponsor (1)

Milli takımlara yeni sponsor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğizMcDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar: Başarılara lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruzSerhan TÜRK/İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hızlı servis restoran zinciri McDonald's Türkiye arasında tüm milli takımlarımızı kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.Riva'da düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım futbolcuları ve iki kurumun üst düzey isimleri katıldı. Yapılan anlaşmayla McDonald's Türkiye, Milli Takımlar Lezzet Sponsoru oldu. 119'dan fazla ülkede, 34 binden fazla restoranında, 1.8 milyonu aşkın çalışanıyla, her gün 69 milyondan fazla kişiye hizmet veren hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 2 yıllık anlaşma kapsamında önümüzdeki dönem birbirinden önemli organizasyonlarda, kritik karşılaşmalara çıkacak Milli Takımımız ve Kadın Milli Takımımız başta olmak üzere, tüm yaş gruplarında ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek sporcularımızın yanında olacak.TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYI MİLLİ ŞÖLENE ÇEVİRECEĞİZRiva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi: "Hepimizin özlemini çektiği milli maçlarımız öncesinde, bugün milli takımlarımıza yeni bir sponsor daha kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan, hızlı hizmet sektörünün öncü kuruluşlarından McDonald's, Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın sponsoru oluyor. Uluslararası alanda seçkin bir marka olan, uzun yıllar Dünya Kupası ve olimpiyatların en önemli destekçileri arasında yer alan McDonald's, şimdi milli takımlarımıza güç verecek. Kendilerine bu değerli iş birliği ve güvenleri için gönülden teşekkür ediyorum. İş birliğimiz, inanıyorum ki çok uzun soluklu olacak. Daima ilginin odağı olan milli takımlarımız, Avrupa Şampiyonası'na katılımımızla birlikte sponsorlar için bir cazibe alanına dönüştü. Son dönemlerde art arda yeni teklifler alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu tekliflerin, anlaşmaların kapılarını açan kazandığımız önemli başarılar oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Takımımız son dünya şampiyonunun olduğu grupta son maça bırakmadan finalleri garantiledi. Bunu sağlayan teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyuncularımız, bizleri daima gururlandırıyor. Onların asla pes etmeyen, mücadele gücü yüksek enerjileri, gençlerimize daima örnek oluyor. Kendilerini kutluyorum. Aynı şekilde Kadın Milli Takımımız da yeni bir sürece girdi ve onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız."A Milli Takım'ın yoğun bir döneme gireceğini kaydeden Özdemir, "Değerli konuklarımız; önümüzde sponsorlarımızla birlikte geçireceğimiz 3 aylık çok yoğun bir süreç bulunuyor. A Milli Takımımız, eylül, ekim ve kasım aylarında, Uluslar Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya gibi köklü futbol ekolleri olan 3 takımla grup liderliği için mücadele edecek. Yine Avrupa'nın futboldaki güçlü ülkelerinden Almanya ile ekim ayında, Hırvatistan ile de kasım ayında özel maçlarımız var. İnşallah bu süreçte önemli galibiyetler alıp önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz. A Milli Takımımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum. McDonalds'a bir kez daha teşekkür ediyor, bu anlaşmanın milli takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.MCDONALD'S TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ UÇANLAR: BAŞARILARA LEZZET KATMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZMcDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar ise "Önümüzde UEFA Uluslar Ligi, Dünya Kupası Elemeleri ve en önemlisi geçtiğimiz yıl oynamaya hak kazandığımız ancak pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020 var. Teknik direktörümüz Şenol Güneş başta olmak üzere, ülkemizi Avrupa'nın önemli liglerinde temsil eden genç ve yetenekli sporcularımıza olan sonsuz güvenimizi sponsorluğumuzla göstermek istedik. Ülkemiz futbolu adına özellikle milli takımlar düzeyinde çok özel bir döneme girdiğimizi gözlemliyoruz. Genç olmalarına rağmen, uluslararası deneyimi en yüksek kadrolarımızdan biri kuruldu. Milli takımımızın gelecek yıl mücadele edeceği üç ayrı organizasyonda başarıya ulaşacağına inansak da bu sponsorluğa sadece skor odaklı da yaklaşmıyoruz. Milli takımımız her yönüyle gençlerimize örnek olabilecek, çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları yolunda rol model görevini yerine getirebilecek sporculardan oluşuyor. Ülkemiz sporunun ve sporcusunun gücünü dünyanın en önemli takımlarına karşı gösterecek bir takımın bu büyük serüveninin yanında olmaktan, başarılarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.Anlaşma kapsamında kadın milli takımlarının da bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Uçanlar, "Takım sporlarında ve bireysel branşlardaki kadın sporcularımızın başarılarına çok yakın bir gelecekte kadın futbol milli takımlarımızın da başarılarının ekleneceğine inancımız tam. McDonald's kadınların başarıya ulaşmak için her türlü yeteneğe ve bilgiye sahip olduğunu benimsemiş bir kurum. Bu yüzden üst yönetim ekibimizin yüzde 80'i kadın, restoran yönetim takımımızın yüzde 38,5'i de kadınlardan oluşuyor. Kadınların etkin olduğu tüm alanlarda sistemleşmenin ve başarının çok kısa sürede geleceğini öngörebiliyoruz. Kadın Milli Takımımızın da başarılarının her geçen gün, hızla artacağına inanıyoruz" dedi.

Oğuz Uçanlar, "Kurum olarak tüm bileşenleriyle kendisini her geçen gün daha da geliştirme hedefiyle yola çıkan milli takımlarımızın yanında yer almak küresel vizyonumuzla çok uyumlu" diyerek sözlerini tamamladı.