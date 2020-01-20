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Milli tank Altay: Motor sorunu nasıl çözülecek?
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Ocak günü, yerli ve milli ilk tankımız olacak olan Altay Tankı konusunda açıklamalarıyla tartışmalara zemin hazırladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yerli ve milli ilk tank olan Altay Tankı konusunda "Elimizde motor kalmadığı için Altay'da T0 başlatılamıyor. Motor yani güç paketi alternatif aramaları sürüyor. Motor olduktan sonra 18 ay başlayacak" demiş ve bu konudaki tartışmalara da açıklamalarıyla zemin hazırlamıştı.
Öte yandan, Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın işletmesinin Altay tankının seri üretimi için BMC'ye devri de özellikle muhalefet partilerinin yoğun eleştirilerine konu olmuşken, motor olmadığı için üretimin gecikmesi de projenin etkinliğine dair ayrı bir soru işareti doğurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:47
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