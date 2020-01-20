Milli tank Altay: Motor sorunu nasıl çözülecek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli tank Altay: Motor sorunu nasıl çözülecek? - Son Dakika Dünya

Milli tank Altay: Motor sorunu nasıl çözülecek?

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Ocak günü, yerli ve milli ilk tankımız olacak olan Altay Tankı konusunda açıklamalarıyla tartışmalara zemin hazırladı.

Milli tank Altay: Motor sorunu nasıl çözülecek?, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yerli ve milli ilk tank olan Altay Tankı konusunda "Elimizde motor kalmadığı için Altay'da T0 başlatılamıyor. Motor yani güç paketi alternatif aramaları sürüyor. Motor olduktan sonra 18 ay başlayacak" demiş ve bu konudaki tartışmalara da açıklamalarıyla zemin hazırlamıştı.


Öte yandan, Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın işletmesinin Altay tankının seri üretimi için BMC'ye devri de özellikle muhalefet partilerinin yoğun eleştirilerine konu olmuşken, motor olmadığı için üretimin gecikmesi de projenin etkinliğine dair ayrı bir soru işareti doğurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

İsmail Demir, Altay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi
Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti Eski Yunan bakan, Miçotakis'i eleştirdi: Erdoğan'ın elini güçlendirdi Hindistan'da Türk kadını ve eşi dehşeti yaşadı! Cinsel saldırıdan zor kurtuldular

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 04:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli tank Altay: Motor sorunu nasıl çözülecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]