"Milli Tarım Yerli Tohum" projesinin hasadı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yerli tohumların yaygınlaştırılması ve İstanbulluların sağlıklı beslenmesi amacıyla başlattığı "Milli Tarım Yerli Tohum " projesinin hasadı Beykoz Cumhuriyetköy Mahallesi'nde yapıldı.



Deneme ekimleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen ve yerli imkanlar ile yetiştirilen 6 farklı silajlık mısır çeşidinin ekimi Beykoz Cumhuriyetköy Mahallesi'nde gönüllü çiftçi ile birlikte gerçekleştirildi.



Şehit ve gaziler için İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda gönüllü çiftçi Necati Melek, desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yetkilisi Ahmet Duman, Türkiye genelinde yerli ve milli tohum ile tarım çalışmalarını arttırmak için mesai harcadıklarını söyledi.



Duman, "Ülkemizde yerli mısır tohumu kullanım oranı yüzde 1,5 ile 2 arasında değişiyor. Bu orandan kesinlikle memnun değiliz. Yüzde 90'larda yerli çeşitlerimizin kullanılmasını istiyoruz. Biz şu anda dışa bağımlıyız. Bunu kırmak için dört yıldır ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz." dedi.



Duman, herkese görev düştüğünü ifade ederek, Türkiye'deki mühendislere güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Duman, "Bizim amacımız sadece çiftçimizin kazanmasıdır. Başka hiçbir amacımız yok. Hep birlikte bu oranı yukarı doğru çıkarmaya çalışalım. Ülkemizde faaliyet gösteren yurt dışı menşeli firmalar var. Bu firmalardan yalnızca ikisi ülkemizdeki mısır tohumculuğunun yüzde 70'ini karşılıyor. Bazı Fransız ve Çin firmaları ülkemizde tohum satıyorlar." diye konuştu.



İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Sabriye Zuhal Bostan da etkinlikte bir araya gelen insanları bir araya getiren düşüncenin dünya sevgisi olduğunun altını çizerek, "Çalışma hayatımın ilk yıllarında da bu konularla çok ilgilendim. Bunun çalışmalarda düşüncelerde kalmamasını sağlamak bizim için çok önemli. Her gün çok güzel insanları ağırlıyorum. Az önce bize umut veren sözler söylendi." ifadelerini kullandı.



Muhtarlara ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Bostan, şunları söyledi:



"Bize çok ciddi görevler düştüğünün bilincinde olmam gerektiğini düşünüyorum. Beni ziyaret eden özel bir dostum bile bugün burada, bu beni umutlandırıyor. Belki önümüzdeki sene buradaki topluluğun 50 katıyla birlikte burada oluruz. Siz zaten bilinçli insanlarsınız ki biz bugün burada beraberiz."



Konuşmaların ardından hasadı gerçekleştirilen mısır çeşitleri incelendi.