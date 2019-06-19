Son Dakika Haberleri: "Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır"
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"Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır"

51 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58 
Mustafa Varank, Ekonomi
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