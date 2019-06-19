"Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır"
51 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Açıkça söylüyorum, biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim olmazsa olmazımızdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58
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