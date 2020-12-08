Milli tekvandocu Gamze Özdemir'den acı haber

Türkiye Tekvando Federasyonu, 21 yaşındaki milli sporcu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti. Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde: