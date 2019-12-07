Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün madalya sevinci

Rusya'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final Müsabakası'nda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, elde ettikleri başarıyla takım olarak kadınların gücünü gösterdiklerini söyledi.

Başkent Moskova'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 57 kiloda ikinci sırayı alarak, bu yıl içerisindeki tüm grand prix müsabakalarında madalya kazanmayı başaran ilk Türk tekvandocu olan İlgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Grand Prix'de altın madalya almak için mücadele verdiğini belirten İlgün, "Altın madalya almak istiyordum ve çok yaklaşmıştım. Başa baş giden bir mücadeleydi. Çinli rakibim de çok iyi." dedi.

Gümüş madalya almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlgün, "Bu da benim için çok büyük bir başarı. Son grand prix müsabakasını da madalya ile tamamladığım için çok mutluyum. İnşallah olimpiyatlarda altın madalya kazanırım." diye konuştu.

Yurt dışında ve yurt içinde yapılacak kamplarda eksiklerini tamamlayacağını vurgulayan İlgün, "İlk başladığımda bu kadar büyük hedeflerim yoktu. Tekvandonun sadece erkek sporu olmadığını gösterdik. Kadınların gücünü gösterdik. Kadınlarda 4 sıklette olimpiyatlarda yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Tekvandoya başladığında eleştirilerle karşılaştığını ve "Kız spor mu yapar? Tekvandoda ne işin var? Git evinde otur, oku." dendiğini aktaran milli sporcu, "Ben böyle olduğuna inanmadım. Çünkü sporcu bir aileden geliyorum. Kadınların gücünü gösterdiğimi düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımla beraber en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.