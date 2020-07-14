Milli tekvandocu İmran Bayartan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

Milli tekvandocu İmran Bayartan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Mersin'de, kendisini savunmak için başladığı tekvando sporunda kısa sürede önemli başarılan kazanan 16 yaşındaki milli sporcu İmran Bayartan, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçeğe dönüştürmek için ter döküyor.

Mersin'de, kendisini savunmak için başladığı tekvando sporunda kısa sürede önemli başarılan kazanan 16 yaşındaki milli sporcu İmran Bayartan, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçeğe dönüştürmek için ter döküyor.

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Henüz 12 yaşındayken, kadına yönelik şiddetten etkilenerek arkadaşlarıyla birlikte tekvandoya yönelen İmran, ilk başlarda kendisini savunmayı öğrenmek için katıldığı antrenmanların sayısını milli forma hevesiyle arttırdı.

Kariyerindeki ilk önemli başarısını 14 yaşındayken, 2018 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gösteren İmran, 44 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli formayı ilk kez giydiği İspanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndaki azmiyle antrenörlerinden takdir alan genç sporcu, geçen yıl Konya'da organize edilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikincilik elde ederek kendisine güvenenleri haksız çıkarmadı.

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda yeniden temsil etmenin hayalini kuran İmran, faaliyet programında yer alacak ilk Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmanın hesaplarını yapıyor.

İmran, hedeflerine ulaşmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedeflerime yürümekten asla yorulmuyorum"

Genç sporcu, AA muhabirine, sporla tanıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Tekvando bir savunma sporu olduğu için ailem de teşvik etti. Onların desteğiyle spora başladım." dedi.

Kariyerinin ilk yıllarında katıldığı organizasyonların kendisine önemli tecrübeler kattığını anlatan İmran, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmenin de kendisine gurur verdiğini söyledi.

İmran, hem eğitimini hem spor kariyerini ileriye taşımayı hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşıma rağmen hedeflerim çok büyük. Bu durum bazen gözümü korkutuyor ama hedeflerime yürümekten asla yorulmuyorum. Arkadaşlarımızın katıldığı uluslararası organizasyonların yayınlarını izliyoruz. Derece yaptıklarında hep birlikte seviniyoruz. Final maçlarında yenseler de yenilseler de o anları hissediyoruz. Uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etmek çok güzel bir duygu. Orada arkadaşlarımı gördüğümde gururlanıyorum, imreniyorum ve aynı şekilde orada bulunup derece yapmak istiyorum. Bunun için de çalışıyorum."

Genç tekvandocu, uluslararası başarılar için azimle çalıştığını ifade ederek, "İlk Türkiye şampiyonluğumu yaşadığımda çok şaşırmıştım, mutlu olmuştum. Çok gurur vericiydi. Uluslararası maçlar çok daha gurur verici. Önümüzdeki Türkiye şampiyonasında birinci olup Avrupa şampiyonasına katılmak istiyorum. Avrupa şampiyonasında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında dünya şampiyonasında da ter dökmek istediğini vurgulayan İmran Bayartan, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için uluslararası organizasyonlarda derece almayı istediğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Avrupa, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tekvandocu İmran Bayartan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika Spor
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