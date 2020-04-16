Milli tekvandocu Kübra Dağlı: "Dünya şampiyonasının iptal edilmesi üzücü" - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tekvandocu Kübra Dağlı: 'Dünya şampiyonasının iptal edilmesi üzücü' - Son Dakika Spor

Milli tekvandocu Kübra Dağlı: "Dünya şampiyonasının iptal edilmesi üzücü"

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 aydır antrenmanlarına evinde devam eden Kübra, çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirine video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.

Milli tekvandocu Kübra Dağlı:

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 aydır antrenmanlarına evinde devam eden Kübra, çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirine video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.


Poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, "Koronavirüs, tüm dünyayı sardığı gibi ülkemizi de sardı. Biz de önlemlerimizi aldık. Yaklaşık 1 aydır evden çıkmıyorum. Zorunlu bir durum olmadıkça da çıkmamaya çalışacağım. Profesyonel sporcular olarak evde antrenmanlara devam ediyoruz. Eskiye göre sadece kulübe gitmiyoruz ama antrenmanlarımızı evimizde yapmaya ve eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.


Evde çalışırken zorlandıklarını aktaran 24 yaşındaki milli sporcu, "Performans sporu yapıyoruz. İçinde uçan tekmeler, havada dönüşler, taklalar var. Bu hareketleri evde yapamıyoruz. Bunların yerine, kuvvet, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yapıyorum. Kulüpteki gibi olmuyor ama idare etmeye çalışıyoruz. Müsabakalara hem ferdi hem de çiftler kategorisinde katılıyorum. Bu dönemde ferdi kategorisine ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.


" Dünya Şampiyonası'nın iptal edilmesi üzücü"


Kübra Dağlı, koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Şampiyonası'nın iptal edilmesine üzüldüğünü aktardı.


Sezona iyi başladığını ve gelecek ay Danimarka'da düzenlenmesi gereken Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini anlatan Kübra, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bu sezon benim açımdan güzel başladı. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Ardından bir açık turnuvada da şampiyon oldum. Bunların ardından Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Dünya Şampiyonası, Danimarka'da mayıs ayında gerçekleştirilecekti. Maalesef koronavirüs salgınından dolayı iptal edildi. Bu üzücü oldu çünkü çok çalışmıştım. Sakarya'da yaşıyorum ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un sporcusuyum. Sürekli antrenman için Sakarya'dan İstanbul'a gelmek beni yoruyordu. Bütün emeklerim boşa gitmiş gibi hissediyorum. Bu durum da beni üzüyor."


Hedefi 4. Avrupa şampiyonluğu


Kübra Dağlı, Dünya Şampiyonası'nın iptal edilmesinin ardından gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na odaklandığını dile getirdi.


Bu yılki planından bahseden Kübra, "Öğretmenlik bölümünde okuyorum ve son yılım. Mezun olacağım. Öğretmen olarak atanmak istiyorum. 2021'de Avrupa Şampiyonası var. Şu anda 2020 bizim için bitti. Artık gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışacağız. İnşallah bu organizasyonda dördüncü şampiyonluğumu almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Kübra, öğretmen olduktan sonra yeni sporcular yetiştirmek istediğini dile getirerek, "Beni en çok heyecanlandıran durum, iyi sporcular yetiştirmek. İlkokulda beni spora yönlendiren öğretmenim olmadı. Ben de çocukları yeteneklerine göre spora yönlendirmek ve onları keşfetmek istiyorum. Bu amaç beni heyecanlandırıyor." şeklinde görüş belirtti.


"Branşımın olimpiyatlarda yer almasını istiyorum"


Dünya şampiyonu milli tekvandocu, poomse kategorisinin olimpiyatlarda yer almadığını hatırlatarak şunları kaydetti:


"Benim branşımın da olimpiyatlarda yer almasını istiyorum. Şu an çok çalışıyorum. Eğer olimpiyatlara katılırsam, bundan 10 kat daha fazla çalışırım. Ancak sonuçta ülkemi ve bayrağımı temsil ediyorum. Dünya Şampiyonası bizim için en önemli organizasyon. Ben dünya şampiyonu olmak için çalışıyorum. Ülkem için mücadele ediyorum. Olimpiyatlara gidemediğim için bir burukluk yaşamıyorum. Sadece olimpik branş olmadığımız için geri plana atılmak beni üzüyor. Sonuçta biz de bayrağımızı temsil ediyoruz, şampiyon olduğumuzda İstiklal Marşı'mızı dinletiyoruz."


"Bireysel sporlarda sponsorluk çok önemli"


Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, bireysel branşlarda sponsorluğun önemine dikkati çekti.


Sponsorunun tüm dünyada önemli sporculara destek verdiğini aktaran Kübra, "Bireysel sporlarda sponsorluk çok önemli. Red Bull da en üst düzey 800'e yakın sporcuyla çalışıyor. Elit sporculara destek veriyor. Bu da beni daha da değerli gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Dünya Şampiyonası, Koronavirüs, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:23 

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