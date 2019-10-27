Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da altın madalyasını 'asker selamı'yla aldı

Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada altın madalya kazandı. İyin finalde Sırbistanlı rakibini 21-7'lik skorla yenerek şampiyon oldu. Milli tekvandocu ödül töreninde kürsüde asker selamı verdi. Meryem İyin 3 hafta önce İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.



İyin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şampiyoooonum. Allahım şükürler olsun. Sırbistan'ı 21-7 yendim. Çoook mutluyum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.