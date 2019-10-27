Son Dakika Haberleri: Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da altın madalyasını 'asker selamı'yla aldı
Son Dakika Dünya Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da altın madalyasını 'asker selamı'yla aldı

Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da altın madalyasını 'asker selamı'yla aldı

46 dakika önce

Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan’da düzenlenen uluslararası turnuvada altın madalya kazandı. Milli tekvandocu ödül töreninde kürsüde asker selamı verdi

Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da altın madalyasını 'asker selamı'yla aldı, System.String[]

Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada altın madalya kazandı. İyin finalde Sırbistanlı rakibini 21-7'lik skorla yenerek şampiyon oldu. Milli tekvandocu ödül töreninde kürsüde asker selamı verdi. Meryem İyin 3 hafta önce İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.


İyin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şampiyoooonum. Allahım şükürler olsun. Sırbistan'ı 21-7 yendim. Çoook mutluyum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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Sırbistan Karadağ, Meryem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:46 
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