Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı - Son Dakika

Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı

Mersin'de, heves ederek başladığı tekvando sporunda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan kadın sporcu Şenizcan Aras, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almayı hedefliyor.

Mersin'de, heves ederek başladığı tekvando sporunda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan kadın sporcu Şenizcan Aras, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almayı hedefliyor.

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

İlkokul yıllarında derslerinde anlatılan tekvando sporundan etkilenerek ailesinin onayıyla 2012 yılında 9 yaşındayken antrenmanlara başlayan Aras, 3 yıl aradan sonra Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılarak 33 kiloda altın madalya alarak kariyerindeki ilk başarısını elde etti.

Türkiye'deki bu başarısının ardından 2016'da katılmaya hak kazandığı Romanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ter döken Aras, 41 kiloda üçüncülüğe uzanarak, ilk uluslararası madalyasını kazandı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yarışmaya devam eden Aras, elde ettiği başarılarla madalya sayısını arttırdı.

Aras, geçen yıl Konya'da organize edilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalyanın sahibi olarak spor otoritelerinin dikkatlerini çekti.

Aynı yıl Bulgirastan'da düzenlenen 21. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Aras, 52 kiloda ikincilik başarısı elde etti.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmanın hayalini kurmaya başlayan 17 yaşındaki Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

"Bir kadın olarak bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici"

Şenizcan Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. yılını geride bıraktığı tekvando kariyerine milli sporcu olarak devam ettiğini söyledi.

Henüz 9 yaşındayken ailesinin de desteğiyle birlikte tekvando yapmaya başladığın belirten Aras, "Hocamız okulları gezip tekvando sporunu tanıtıp broşür dağıtıyordu. Salona ilk kez gelip izlediğimde küçük çocuklara oyunla öğrettikleri için bilinç altıma yerleşti ve eğlendim. Küçükken eğlenmek ve oyun oynamak için gelirdim ama büyüyünce kafamda bir şeyler oturdu ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye başladım." diye konuştu.

Aras, kendisine yol gösteren büyüklerinin elde ettiği başarıları hedefleyerek yolculuğuna devam ettiğini dile getirerek, azimle çalıştığı tekvando branşında bir çok ulusal ve uluslararası başarıya ulaştığını ifade etti.

Uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların hayatında özel bir yeri olduğunu anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Bir kadın olarak bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici. Derece yaptığımızda arkamızda sadece bir tane madalya görünüyor ama acı çektiğimiz, sakatlandığımız, ağladığımız ve eğlendiğimiz birçok an var. Madalya kazandığımda davulla karşılandım. Otobüsten indiğimde neye uğradığımı şaşırmıştım. Belime bayrak asmışlardı. O an çok duygulandırıcı ve güzeldi. Evimin önüne gittiğimizde çevredekilerin beni görmeleri ve tanımları çok güzeldi. Herkes umarım bir gün bir spora başlar ve çok güzel başarılar elde eder."

"Bir sporcunun zirvesi olimpiyat şampiyonluğudur"

Aras, hayatının en unutulmaz anlarını tekvando sporuyla tanıştıktan sonra yaşamaya başladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Antrenmanda ter dökmeyen ringde kan döker' diye bir söz var. Çok ter döktüm, çok emek verdim. İlerde de bu emeklerimin karşılığını alacağıma inanıyorum. Önümde 2024 Olimpiyatları var. 4 yıl boyunca uluslararası organizasyonlar katılıp bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Burada toplayacağım puanlar olimpiyatlar yolunda bana çok yardımcı olacak. Toplayacağım puanlarla olimpiyat sıralamasına girip, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Bir sporcunun zirvesi olimpiyat şampiyonluğudur. Bunu bir kez değil, birkaç kez yapmak istiyorum. O heyecanı sürekli tatmak istiyorum.

Mersin, Paris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 10:07 Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:19 Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti 17:01 Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 17:23:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]