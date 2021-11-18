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Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü - Son Dakika

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü

18.11.2021 10:22
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa 3'üncüsü olarak kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye döndü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa 3'üncüsü olarak kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye döndü. Uzunçavdar, "Hedefim tabii ki birinci olmaktı. Ama kural hatalarına ve hakem hatalarına uğradım. Bu beni yıldırmadı. Aksine daha çok motive etti. Bu aldığım 3.'lük madalyası inşallah bana seneye dünya şampiyonluğunu getirecek" dedi.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlarda 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden 16 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar, bronz madalya kazanıp Avrupa 3'üncüsü olarak Türkiye'ye döndü.

"BU 3.'LÜK İNŞALLAH BANA SENEYE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİRECEK"

Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, hedefinin dünya şampiyonu olduğunu söyledi. Uzunçavdar, "Avrupa'da üçüncü oldum. Hedefim tabii ki birinci olmaktı. Ama kural hatalarına ve hakem hatalarına uğradım. Bu beni yıldırmadı. Aksine daha çok motive etti. Bu aldığım 3.'lük inşallah bana seneye dünya şampiyonluğunu getirecek. Hedefim her zaman bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandırmak. Çok uzun süredir bu maça hazırlanıyorduk. Yılın başından beri en önemli maç buydu. Son 1 ay kala Milli Takım Kampına gittik. Ali Şahin hocamız ve teknik direktörümüzle hazırlandık. Burada da uzun çağdaş spor kulübünde de babamla, babaannemle ve takım arkadaşlarımla antrenmanlarımızı sürdürdük. ve zorlu bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Burada 3.'lük elde ettim. Daha iyisini tabii ki de yapabilirdim ama inşallah seneye dünya şampiyonasında şampiyon olacağım. Tabii ki de ülkemi böyle büyük bir alanda temsil ettiğim için çok mutluyum. Hedefim altın madalya almaktı. Ama nasip buymuş ve dediğim gibi hakem hatalarına uğradım" dedi.

"HEDEFİM HER SPORCUNUN HAYALİ OLAN ÜLKEMİZİ 2024 OLİMPİYATLARINDA TEMSİL ETMEK"

Uzunçavdar sözlerine, "Son anda maçım yarı finalde 7-6 gitti. Çok mutluyum bayrağımızı göndere çektirdim. Takım olarak da çok iyiydik. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Ayrıca beni destekleyen Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın, Başkan Yardımcımız Fatih Sağlam ve şefimiz İskender Közen ve Osman Gönaçlı hocama da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda olimpik takım sporcu, olimpik havuzdayım, yaptığım başarılardan dolayı olimpik havuza seçildim. Hedefim her sporcunun hayali olan ülkemizi 2024 olimpiyatlarında temsil etmek ve bunun için gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

"HAMDOLSUN ÜLKEMİZİ, BAYRAĞIMIZI ORADA TEMSİL ETTİK"

Sude Yaren Uzunçavdar'ın babası ve antrenörü Serkan Uzunçavdar, "Çok mutluyum. Hamdolsun böyle büyük bir turnuvada madalya alabilmek çok zor. Kızım otoriteler tarafından altın madalya beklenen bir sporcuydu. Fakat orada tamamen hakem hatalarından kaynaklı hatalardan dolayı 3'üncü oldu. Ama boş dönmemesi de çok önemliydi. Ayrıca bizim en büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Orada da yarışabilmesi için hanesine 20 puan kazanmış oldu. Çok iyi hazırlandık. Çok güzel hazırlandık. Hamdolsun ülkemizi, bayrağımızı orada temsil ettik, kürsüde yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/İHA)

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Saraybosna'dan bronz madalya ile döndü - Son Dakika
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