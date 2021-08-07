Milli tekvandocu Zehra Gündüz, Araban Kaymakamı Mutlu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türkiye 2'ncisi olan milli tekvandocu Zehra Gündüz'e hediye verdi.

Ankara'da 18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ümit Milliler Tekvando Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Türkiye 2.'si olan milli tekvandocu Gündüz, ilçeye dönerek Kaymakam Mutlu'yu ziyaret etti.

Mutlu, başarısından dolayı tebrik ettiği Gündüz'e çeşitli hediyeler verdi.???????