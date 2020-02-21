Milli tekvandocular Avrupa Başkanlık Kupası'nda 11 madalya daha elde etti

Avrupa Başkanlık Kupası'nın 3'üncü gününde milli tekvandocular 5'i altın 11 madalya elde ederken 9 milli sporcu Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın 3'üncü gününde yıldızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. Yıldız tekvandocular, 5'i altın 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Erkekler 49 kiloda Ceyhun Can Münyas, 61 kiloda Abdulkadir İnan ve 65 kiloda Uğur Dekli, kızlar 33 kiloda Nehir Geniş ve 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp altın madalya kazandı. Erkekler 45 kiloda Yusuf Bilgin, kızlar 37 kiloda Nisa Nur Sarı, 41 kiloda Melike Mendi ve 44 kiloda Şeyma Köseoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlar 41 kiloda Sudenaz Kaya ile 51 kiloda Zeynep Begüm Taşkın ise bronz madalya elde etti.