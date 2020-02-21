Milli tekvandocular Avrupa Başkanlık Kupası'nda 11 madalya daha elde etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tekvandocular Avrupa Başkanlık Kupası'nda 11 madalya daha elde etti - Son Dakika Spor

Milli tekvandocular Avrupa Başkanlık Kupası'nda 11 madalya daha elde etti

6 saat önce

Avrupa Başkanlık Kupası'nın 3'üncü gününde milli tekvandocular 5'i altın 11 madalya elde ederken 9 milli sporcu Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Milli tekvandocular Avrupa Başkanlık Kupası'nda 11 madalya daha elde etti, System.String[]

Avrupa Başkanlık Kupası'nın 3'üncü gününde milli tekvandocular 5'i altın 11 madalya elde ederken 9 milli sporcu Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın 3'üncü gününde yıldızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. Yıldız tekvandocular, 5'i altın 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Erkekler 49 kiloda Ceyhun Can Münyas, 61 kiloda Abdulkadir İnan ve 65 kiloda Uğur Dekli, kızlar 33 kiloda Nehir Geniş ve 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp altın madalya kazandı. Erkekler 45 kiloda Yusuf Bilgin, kızlar 37 kiloda Nisa Nur Sarı, 41 kiloda Melike Mendi ve 44 kiloda Şeyma Köseoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlar 41 kiloda Sudenaz Kaya ile 51 kiloda Zeynep Begüm Taşkın ise bronz madalya elde etti.

Organizasyonda ilk 2 sırada yer almayı başaran 9 milli tekvandocu Eylül ayında Estonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılmak için kota kazandı. 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın son gününde gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.


Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
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