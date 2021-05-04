Milli tekvandocular, Bulgaristan'da olimpiyat kotası için mücadele edecek

Tekvandoda 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda iki milli sporcu kota mücadelesi verecek.

Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, +80 kiloda ise Emre Kutalmış Ateşli olimpiyat vizesi için tatamiye çıkacak.

8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşmalarını yapacak milli sporcular, finale yükselmeleri halinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak.

Milli tekvandocu Hakan Reçber, geçen ay yine Sofya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Türkiye, tekvando branşında kadınlarda tam kadro olimpiyatlara katılma hakkı elde etmişti.