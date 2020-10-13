Milli tekvandocular, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika

Milli tekvandocular, geleceğe umutla bakıyor

13.10.2020 11:45
Milli tekvandocular, geleceğe umutla bakıyor, System.String[]

Tekirdağ'da küçük yaşta başladıkları tekvandoda başarılı sonuçlar elde eden Azra Çavuş, Işıl Zafer ve Tuğçe Tokgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen şampiyonalarda kürsüye çıkmak istiyor.

Tekirdağ'da küçük yaşta başladıkları tekvandoda başarılı sonuçlar elde eden Azra Çavuş, Işıl Zafer ve Tuğçe Tokgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen şampiyonalarda kürsüye çıkmak istiyor.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla dikkati çeken milli tekvandocular Çavuş, Zafer ve Tokgöz, 2021 yılına ertelenen şampiyonalarda madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini alarak antrenmanlarla formda kalmaya çalışan milli sporcular, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Milli sporcu 17 yaşındaki Azra Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 6 sene önce kuzenleri sayesinde başladığını söyledi.

Antrenörü Oğuzhan Tokgöz ile tanıştıktan sonra bu sporu daha da sevdiğini ve hiç bırakmadığını ifade eden Çavuş, "İlk başladığımda biraz zor gelmişti. Maçları kaybedince üzülüyordum. Kazanmaya başlayınca tekvandonun ve kazanmanın zevkini aldıktan sonra devam ettim." dedi.

Çavuş, milli takıma seçildikten sonra güzel dereceler elde ettiğini anlatarak, "Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonluğum var. Kürsüye çıkıp ülkemizin bayrağını dalgalandırmak gurur verici. Bu spor aynı zamanda insana öz güven kazandırıyor. Kızların kendilerini savunmaları için de yapacakları en güzel spor tekvando." diye konuştu.

Işıl Zafer: "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkmak"

Milli sporcu 16 yaşındaki Işıl Zafer ise tekvandoya bir broşürde görüp merak ettikten sonra başladığını ifade etti.

İlk başlarda bu sporu yaparken oldukça zorlandığını vurgulayan Zafer, şöyle devam etti:

"Kendimi geliştirdikten sonra güzel dereceler kazandım. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikinciliği elde ettim. Tekvando esneklik gerektirdiği için kızlara uygun bir spor. Herkes yapabilir. Hedeflerim gelecek yılki dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıkmak ve daha sonra olimpiyatlar. Şampiyonalarda kürsüye çıkmak insana gurur veriyor. Bunu devam ettirmek ve daha da başarı elde etmek istiyorum. Küçük sporcuların da beni örnek alması sevindirici, bu insanı mutlu ediyor."

Milli sporcu 22 yaşındaki Tuğçe Tokgöz ise tekvandoya ilk başladığında maçlarda yenildiği için ağladığını anlattı.

Zamanla bu sporu sevdiğini belirten Tokgöz, "İlk başlarda maçları kaybedince üzülüyordum. Beni sürekli yenen bir rakibim vardı. Onu yenebilmek için devam ettim. Ona 7 kez üst üste yenilmiştim. Daha sonra onu Türkiye şampiyonası finalinde nakavt ederek yendim ve şampiyon oldum." diye konuştu.

Ailesinin desteğiyle güzel başarılar elde ettiğini dile getiren Tokgöz, şöyle konuştu:

"Ailem de benimle birlikte bu sporla tanıştı ve spor salonu açtı. Saray ilçesinde böyle bir imkan yoktu. Şimdi benim gibi başka kız sporcular da yetişiyor. Aileme emekleri için teşekkür ediyorum. Bu sporu bırakmak istediğimde iyi ki ailem ısrarla devam etmemi istemiş. Şimdi salonda çok başarılı sporcular yetişiyor." ifadelerini kullandı.

"Pandemi sonrası güzel dereceler bekliyorum"

Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz de tekvandonun özellikle kızlar için güzel bir spor olduğunu ifade etti.

Yetiştirdiği 11 milli sporcunun 9'unun kız olduğunu anlatan Tokgöz, şunları kaydetti:

"En çok dereceyi kız sporcularımız getirdi. Kızlar bu spor için çok uygun. İlk başlarda dengeyi geliştirme ve esneklik çalışmaları yapıyoruz. Kızlar çabuk gelişme gösteriyor. Dünya şampiyonu olan sporcumuz Azra 3,5 yılda sıfırdan başladı ve dünya şampiyonu oldu. Sporcular canla başla antrenmanlarına devam ediyor. Bizler de bu dönemde onların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Pandemi sonrası sporcularımızın yeni güzel dereceler yapmasını bekliyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tekvandocular, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika Spor

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